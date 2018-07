Passeata em SP pedirá redução da maioridade penal Moradores do Belém, na zona leste da capital, pretendem fazer uma passeata neste sábado, dia 27, para pedir a redução da maioridade penal. Os manifestantes devem se encontrar no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, região central, por volta das 12h30. De lá, devem caminhar até a Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste.