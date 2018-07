Passeata no Recife; estudante é baleado em Maceió Integrantes de movimentos estudantis saíram em passeata nesta noite por volta das 21h, no bairro central da Boa Vista, no Recife. Eles ganharam as ruas depois de terem se reunido na sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE), na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), para definir horário e local da manifestação a ser realizada nesta quinta-feira, 20.