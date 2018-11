Passeata no Rio pede fim do preconceito contra gays Cerca de 50 pessoas participaram hoje da caminhada pelo Dia Mundial de Combate de Combate à Homofobia e pela Paz na orla da praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Sob gritos de "não à discriminação: atrás de um silicone também bate um coração", os participantes carregavam flores em memória às vítimas de assassinatos cometidos em decorrência de preconceito.