Passeio em 2 rodas vara madrugada Centenas de ciclistas percorreram as ruas da capital durante a madrugada de ontem em um trajeto de cerca de dez horas. No percurso, duas pausas para curtir a Arena Radical, no Vale do Anhangabaú, e a Balada Esportiva, no Morumbi. O professor aposentado José Gonçalves Salsa, de 70 anos, participou pela terceira vez da Pedalada Noturna. "E ainda volto pedalando para casa na Água Fria, zona norte." Na mochila, pão integral e café para garantir disposição.