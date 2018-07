Passeios turísticos de trem em SP serão semanais

A frequência intermitente dos trens acontece porque todos os passeios, além de dividir espaço nos trilhos com os trens urbanos da CPTM, usam a mesma locomotiva: uma Alco RS-3, de 1952, com dois vagões e 174 poltronas. "Essas viagens alternadas confundem um pouco. Às vezes, a pessoa quer ir para um lugar, quando vai na estação comprar a passagem não é na semana que ela queria, é na outra. Então, a nossa vontade é tornar a frequência regular", afirma o secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes.

O secretário disse ainda que novos destinos, como São Roque, no interior, estão em análise. Em 2010, o governo anunciou a criação de um trem para passeios religiosos para a cidade de Aparecida. Até hoje não saíram do papel. "A prioridade é melhorar o serviço dos já existentes". AS informações são do jornal O Estado de São Paulo.