Passos diz que assume Transportes como ministro do PR Filiado ao PR, mas distante da cúpula da legenda, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse nesta terça-feira que assume a pasta como um ministro do partido. Ele ressaltou, no entanto, que os cargos não serão preenchidos obrigatoriamente por indicação partidária.