Pastagem já tem zoneamento climático

Risco de plantio. Pezzopane explica que, com base no município e no tipo de solo, o produtor pode visualizar, nos mapas, se o plantio é de alto risco, médio risco ou baixo risco. "Os solos são classificados em três categorias, conforme o teor de argila, mas os tipos mais comuns no Estado são os de textura média", diz. No site da Embrapa é possível consultar os resultados do estudo e até fazer um teste prático para descobrir em que categoria o solo de uma região se enquadra.

A pesquisa foi feita com o uso de dados de chuvas dos últimos 30 a 50 anos. E mediu-se o de água no consórcio de marandu com milho e de marandu com sorgo, sendo que este último ainda não tem resultados consolidados. O zoneamento agroclimático do marandu foi desenvolvido por seis unidades da Embrapa. Além da Pecuária Sudeste, participaram a Embrapa Cerrados, Informática Agropecuária, Arroz e Feijão, Gado de Corte e Gado de Leite.

