Pastel da Maria é escolhido o melhor de São Paulo

Em segundo lugar, com o prêmio de R$ 2 mil, ficou a Pastelaria Erenito. A banca do Pasteis Agena, vencedor na edição de 2010 do concurso, terminou este ano na terceira colocação, posição que lhe rendeu um prêmio de R$ 1 mil. Os critérios para a escolha foram higiene, atendimento e, como não poderia deixar de ser, o pastel de carne, o mais popular entre os consumidores.

Durante a cerimônia de divulgação dos vencedores também foram anunciados os ganhadores do Circuito da Garapa, que certificou os melhores caldos de cana da capital. A bebida foi analisada de acordo com critérios como a qualidade dos produtos, o sabor, as opções de sabores oferecidos, o atendimento e a higiene das bancas. A garapa de Nilva Yulie Subuiura Arakari, que monta sua barraca às quintas-feiras na feira da Avenida Ceci, no Jabaquara, levou o primeiro lugar.

O concurso da Prefeitura de São Paulo teve início no mês de junho e os paulistanos tiveram aproximadamente um mês para votar em sua barraca preferida. Foram classificadas 42 barracas na primeira fase, que receberam visitas de juízes à paisana. Hoje, um júri especializado composto por chefs de cozinha, jornalistas e críticos de gastronomia avaliou apenas os pastéis de carne dos dez finalistas, levando em conta quesitos como o sabor e a qualidade da massa, do tempero e do recheio.

Os critérios avaliados durante todas as etapas também incluíam atendimento, higiene das instalações e dos manipuladores. Segundo a prefeitura, molhos receberam atenção especial. De acordo com a legislação, eles devem estar embalados individualmente. Neste ano, o feirante que comprovou que dá destinação correta ao óleo de cozinha usado ganhou bônus na nota. O objetivo é o de que todas as barracas de pastéis da cidade reutilizem o óleo da fritura.