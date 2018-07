Pasteur oferecerá vacina contra pólio neste domingo O Instituto Pasteur, situado na Avenida Paulista, 393, em São Paulo, oferecerá amanhã, 15, a vacina contra a paralisia infantil. O funcionamento será das 8h às 20h. O objetivo é atender as crianças menores de 5 anos que não sejam imunizadas na campanha efetuada no Estado neste sábado, 14. Além disso, poderão ser aplicadas doses que estejam em atraso na caderneta, como a Tetravalente (contra difteria, tétano e coqueluche), Tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e contra hepatite. "É mais uma opção para os pais e responsáveis não deixarem de imunizar seus filhos contra a pólio, uma doença que pode trazer seqüelas graves. O Pasteur fica numa região de fácil acesso, próximo ao metrô", afirmou a diretora do instituto, Neide Takaoka, em nota. Caracterizada por febre, mal-estar e cefaléia, a poliomielite pode causar paralisia. O Estado não registra casos da doença há 20 anos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a vacina é segura e os efeitos colaterais são extremamente raros.