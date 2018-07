Pasto para gado já está mais escasso

Uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar frio, chegou ao Estado no fim de semana trazendo chuvas e queda de temperatura. Embora tenham sido registrados pequenos volumes de chuvas, houve aumento da umidade do solo, favorecendo temporariamente as pastagens. Piracicaba registrou 27 milímetros e nos demais municípios analisados o volume registrado foi de 15 milímetros ou abaixo disso.

Os municípios com maior disponibilidade hídrica no solo, com armazenamento acima de 80% da capacidade máxima, são Piracicaba, Itapeva, Iguape e Sorocaba. De forma geral, a umidade do solo continuou com tendência de queda, mantendo o padrão da semana anterior, em torno de 65%.

A baixa umidade do solo afeta o desenvolvimento do milho safrinha. Nas regiões norte e noroeste (Franca, Mococa, Garça, Jales e Adamantina), onde o zoneamento agrícola indica o plantio em janeiro e fevereiro, a safra está em fase de enchimento de grãos e maturação. Para os municípios com período de plantio mais flexível ? Assis, Fartura, Ituverava, Itaporanga e Piraju ?, o milho está em desenvolvimento vegetativo, entrando em fase de florescimento, época de intensa atividade fotossintética e em que a disponibilidade de água e nutrientes são fatores decisivos na produção final.

Para quem faz plantio direto, a palhada favorece a conservação do solo, mantém sua umidade e ainda o protege em caso de baixas temperaturas.

Capinas, adubação e enxertia foram realizadas nos parreirais de Jundiaí, Várzea Paulista e São Miguel Arcanjo; indução floral e adubação de cobertura, nas lavouras de abacaxi de Mirandópolis e Andradina e sangria e irrigação dos viveiros da seringueira em Votuporanga, Barretos e Guararapes.

Está terminando o período adequado para o plantio do trigo em Itapeva, Itararé e Capão Bonito; quem plantou em fevereiro e março se beneficia com a boa umidade do solo.

Os agricultores aproveitam para terminar a colheita de amendoim em Tupã, Dracena e Andradina, e do abacate em Jardinópolis.

Leite. As chuvas do fim de semana favoreceram a manutenção das pastagens na região do Vale do Paraíba, uma das principais produtoras de leite do Estado de São Paulo. Mas a entrada do outono diminuiu a oferta de pastos para o gado e reduziu a oferta de animais, mantendo as cotações em alta e elevando o preço do leite.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR