Pastor é morto ao reagir a sequestro na Grande SP

Ao volante de seu Santana, Carlos César tentou aproveitar o descuido de um dos bandidos para tentar desarmá-lo, mas foi baleado. O veículo capotou na Avenida Doutor Olindo Dártora, no bairro Morro Grande. Os dois criminosos, ao saírem do carro, dominaram um motorista que parou para prestar socorro sem saber do crime.

Ao dominaram a vítima, fugiram no carro dela, abandonando-a pé. O pastor, que era casado e pai de dois filhos, morreu quando era atendido no pronto-socorro da região. O caso foi registrado na delegacia central de Caieiras.