Pastor é preso acusado de estuprar filha em MT A polícia mato-grossense prendeu hoje um homem com mandado de prisão preventiva decretado por crime de estupro de vulnerável. O suspeito Antonio Bezerra da Silva, de 37 anos, conhecido por Pastor Bezerra, é acusado de abusar sexualmente da filha de 11 anos e a enteada de 14 anos. A menina de 14 anos sofreu abuso no ano de 2001 e a filha no ano passado.