Pastor que previu apocalipse diz agora que fim do mundo será em outubro

Um pastor cristão evangélico americano ridicularizado por ter anunciado que o mundo seria assolado por um terremoto cataclísmico no último sábado disse ter se enganado na data.

O californiano Harold Camping, que tem 89 anos, explicou que sua previsão estava cinco meses adiantada.

Ele admitiu que cometeu um erro de interpretação, mas insistiu que os fatos estão corretos: o apocalipse vai acontecer no dia 21 de outubro.

Horas antes do horário previsto para o cataclismo, em entrevista à BBC, Camping admitiu ter errado uma previsão anterior - de que o mundo terminaria em 1994.

O repórter da BBC lembrou Camping de que, após errar sua previsão em 1994, o pastor havia dado entrevistas a jornalistas.

"É verdade", respondeu Camping. "Mas não tente marcar uma entrevista comigo desta vez, porque não vou estar aqui amanhã", retrucou o pastor.

Após constatar que sua previsão estava novamente errada, Camping comentou que se sentiu tão mal que saiu de casa com a esposa e se hospedou em um hotel.

Escolhidos

De acordo com as previsões de Camping, o dia 21 de maio seria o dia do Julgamento Final, quando um grupo seleto contendo entre 2 e 3% da população do planeta seria levado para o céu.

Os que ficassem para trás enfrentariam meses de sofrimentos antes de perecer na destruição final da Terra, com data prevista para o dia 21 de outubro.

Na segunda-feira, o pastor falou a ouvintes de seu programa na Family Radio, uma rede cristã de rádio fundada por ele.

Segundo o pastor, o que houve foi um erro de interpretação. Deus é misericordioso e decidiu não punir a humanidade com cinco meses de sofrimento.

O mundo ainda vai acabar, porém no dia 21 de outubro, ele explicou.

Vários seguidores do pastor abandonaram suas casas, poupanças e empregos para se preparar para o fim do mundo.

Vários seguidores do pastor abandonaram suas casas, poupanças e empregos para se preparar para o fim do mundo.

Alguns contrataram serviços de empresas para cuidar de seus bichos de estimação, que seriam deixados para trás.