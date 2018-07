Pastor que previu fim do mundo para maio muda data para outubro

Ridicularizado em maio de 2011 quando sua previsão de fim do mundo não se concretizou, o pastor cristão evangélico Harold Camping havia escolhido o dia 21 de outubro como a nova data para o fim.

Desta vez, porém, o pastor e locutor de uma rádio religiosa americana preferiu não arriscar novamente e afirmou que esta sexta-feira pode ser o início do fim.

"Eu estava convencido que que Deus voltaria à Terra no dia 21 de maio de uma forma muto física, trazendo um grande terremoto", disse Camping.

O pastor lembrou que já falou várias vezes que o fim do mundo seria no dia 21 de outubro. Mas, ele não colocou ênfase nisto, pois o começo do fim do mundo seria o fato de que a humanidade iria ver várias coisas muito difíceis acontecendo, em um período de cinco meses.

Camping, de 90 anos, preferiu manter uma postura mais discreta desta vez. O jornal americano Christian Science Monitor tentou entrar em contato com o pastor, sua família e seguidores, mas todos se recusaram.

Muitos seguidores ficaram frustrados em maio, principalmente aqueles que doaram dinheiro para fazer os cartazes e propaganda do fim do mundo, espalhados por vários países.

Camping, por sua vez, já tinha previsto o fim do mundo para 1994. Mas disse depois que tinha cometido um erro de matemática.