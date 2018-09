Pasusp divulga locais de prova em São Paulo

O Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp) divulgou ontem em seu site os locais de prova para os candidatos inscritos. Criado em 2006, o Pasusp é uma extensão das ações do Inclusp (Programa de Inclusão Social da USP). O exame, no dia 24, será feito por 9,7 mil alunos.

Participam do programa estudantes que concluíram o ensino fundamental e o 1.º e o 2.º ano do ensino médio em escolas públicas e que estejam matriculados no 3.º ano em colégios municipais ou estaduais de São Paulo.

A USP considera o resultado do exame na pontuação final de seu vestibular. De acordo com o desempenho do candidato, ele pode receber uma bonificação de até 3% na nota final.

"O Pasusp serve para aproximar o estudante de escola pública da instituição", diz o coordenador do programa, Mauro Bertotti. A ideia, segundo ele, é que esses alunos passem a considerar a continuidade dos estudos em uma universidade pública.

Realidade. O perfil dos alunos neste ano se manteve similar ao de 2009. A maior parte pertence a famílias com renda entre um e três salários mínimos e 44,1% dos pais possuem ensino fundamental completo.

A maioria dos estudantes (74,6%) afirma que não está se preparando em nenhum cursinho pré-vestibular. Dizem também que em suas escolas não há programa para discutir cursos.

A prova ocorrerá em 42 colégios de todo o Estado, terá duração de 4 horas e contará com 50 questões de múltipla escolha sobre os conteúdos do ensino médio, envolvendo português, matemática, física, química, biologia, história e geografia.