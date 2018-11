Patente do Viagra termina em junho, determina STJ O Superior Tribunal de Justiça (STJ) extinguiu nesta quarta-feira a patente que garante o direito de exclusividade da Pfizer para a fabricação e comercialização do Viagra, remédio usado no tratamento de disfunção erétil. A decisão vai possibilitar a produção do medicamento genérico a partir do mês de junho.