Patinador polêmico vira atração no gelo

Ao som eletrizante, com direito a música de Lady Gaga, o patinador norte-americano Johnny Weir deu show sobre o gelo em Vancouver. E nem ganhou medalha. A coreografia carente em pulos, mas cheia de graciosidade, rendeu holofotes ao atleta, que terminou em sexto nos Jogos de Inverno. As roupas com babados cor-de-rosa e muita purpurina colocou Weir no meio de polêmicas, por seu comportamento extravagante. No entanto, o público não gostou das piadas sobre sua sexualidade, feitas por uma tevê australiana. Os comentaristas tiveram de pedir desculpas pelas insinuações de que o patinador era homossexual.

Antes mesmo de ir ao Canadá, Weir já provocava discussão. Durante competição nos Estados Unidos, quando conquistou o bronze, ele recebeu protestos de ambientalistas ao se apresentar com uma roupa de pele de raposa. Com ameaças de ser prejudicado em Vancouver, o patinador, 13º colocado no ranking mundial, decidiu não repetir o figurino.

Enquanto ele se destaca pelo visual arrojado, seu país segue na liderança, com conquista de ouro em várias modalidades, do snowboard até patinação de velocidade. Porém, na cola vêm Noruega e Alemanha.

Mas o que mais repercutiu esta semana nos Jogos foram os constantes acidentes. Depois da queda fatal do georgiano Nodar Kumaritashvili, em um treino no dia da abertura da Olimpíada, sexta-feira retrasada, ao menos quatro atletas foram levados a um hospital. A pista Whistler Sliding Centre, onde o georgiano morreu, foi alvo de críticas por falta de segurança. Na quarta-feira, fez mais uma vítima: o australiano Duncan Harvey, que recebeu alta e se mantém na competição.

Até agora, os brasileiros não tiveram boa atuação. No esqui cross country, o novato Leandro Ribela ficou em 90º e Jaqueline Mourão, em 67º. Nem mesmo a experiente snowboard Isabel Clark conseguiu bom resultado: 19º lugar. Os outros dois atletas não competiram. Jhonatan Longhi teve sua estreia adiada no esqui alpino para terça-feira, por causa das más condições da pista. E Maya Harrisson, da mesma modalidade, compete na quarta-feira.