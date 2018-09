Pátio em Campinas-SP empilha carro por falta de espaço O pátio para onde são levados os veículos apreendidos na região de Campinas (SP) está com quase três vezes mais carros do que a sua capacidade máxima. A superlotação obriga a administração do local a empilhar parte deles. Segundo a assessoria de imprensa da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), responsável pelo pátio, veículos mais velhos e menos conservados são colocados por baixo.