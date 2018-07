Pato estrela camisa da seleção no Mundial

Esquecido por Dunga, Alexandre Pato (foto) serviu ontem como modelo na apresentação da camisa que a seleção brasileira vai vestir na Copa. O atacante do Milan não é convocado desde junho e ficou de fora da lista para o amistoso contra a Irlanda, terça-feira, em Londres. A camisa do Brasil, feita com poliéster reciclado, foi apresentada na capital inglesa, ao lado do uniforme de outras nove seleções, pela fabricante, que é patrocinadora de Pato.