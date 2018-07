Patrimônio Imaterial

Na lista de bens culturais que já foram registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) está, entre outros, a Festa do Círio de Nazaré, a Feira de Caruaru, o toque dos sinos de Minas Gerais e o sistema agrícola tradicional do Rio Negro.

O objetivo não é assegurar a integridade física de um bem por meio de fiscalização ou procedimentos de conservação e restauração, mas propiciar sua continuidade, com base na produção de conhecimento, documentação, reconhecimento e valorização.

As propostas de registro devem ser coletivas, envolvendo, sempre que possível, a representação dos detentores dos bens em questão. As pessoas que possuem o conhecimento a ser registrado devem consentir com o pedido.

Uma vez recebidas pelo Iphan, essas propostas são avaliadas em caráter preliminar e, se julgadas procedentes, são encaminhadas para instrução do respectivo processo administrativo.