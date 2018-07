Patriota elogia decisão dos EUA sobre visto

O governo brasileiro briga há bastante tempo pela facilitação dos vistos, especialmente de negócios. Na visita do presidente Barack Obama, em março do ano passado, essa foi uma das principais reivindicações do fórum de empresários que se reuniu às margens do encontro presidencial. Tanto brasileiros quanto americanos reclamaram da burocracia.

Recentemente, os brasileiros ganharam apoio de empresários e políticos dos estados da Flórida e de Nova York, que pediram a seus parlamentares providências para facilitar a emissão de vistos. Mais de 1,5 milhão de brasileiros viajou aos Estados Unidos em 2011, a maioria para Flórida e Nova York. Recentemente, os vistos passaram a ser emitidos com validade de 10 anos - anteriormente era de cinco - para diminuir as filas nos consulados, mas não resolveu.

Patriota afirmou, ainda, que é um bom sinal no momento em que o governo brasileiro prepara a visita da presidente Dilma Rousseff, em retribuição à visita de Obama no ano passado. No entanto, ao ser perguntado se as facilidades que serão dadas aos brasileiros - por exemplo, a isenção de entrevista para quem renova o visto, para idosos e crianças - seria também dado aos americanos por reciprocidade, Patriota afirmou que "as dificuldades e demora e entrevista são do lado deles" e que as mudanças eram em reciprocidade ao tratamento já recebido pelos americanos. No entanto, não são poucas as queixas do lado de lá da falta de estrutura dos consulados brasileiros para a concessão de vistos.