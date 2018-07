Patrocinadora investe na busca de novos talentos Além de acertar a parceria com a CBDA, a Speedo também criou o Future Team. "Nós teremos uma equipe com oito promessas da natação, de 14 a 16 anos. A Júlia Gerotto foi a primeira contratada e estamos negociando com a Alessandra Marchioro, que é recordista sul-americana nos 50m peito. Ela tem 16 anos e quase 1,90m", diz Renato Hacker, diretor de marketing da empresa. O apoio será no fornecimento de material esportivo, equivalente a R$ 60 mil no ano.