Patrocínios do carnaval de Salvador caem 7,5% em 2009 O presidente da Tudo Eventos e Conteúdos, empresa responsável pela captação de patrocínios oficiais para o carnaval soteropolitano, Maurício Magalhães, anunciou na manhã de hoje que as verbas provenientes de empresas para a folia na capital baiana tiveram uma redução de 7,5% em relação ao montante captado no ano passado. No total, foram arrecadados R$ 7,477 milhões em patrocínio oficial, ante R$ 8,087 milhões em 2008. Este ano, a folia de Salvador terá três principais patrocínios (Itaú, Nextel e Nova Schin), cada cota comercializada por R$ 1,84 milhão, e três patrocínios menores, de pouco menos de R$ 1 milhão, que ficaram com Embasa (a empresa de saneamento do Estado), Petrobras e Wal-Mart (que investiu para divulgar a bandeira de sua rede popular de supermercados, a Todo Dia). "Só fechamos com o Wal-Mart ontem à noite", disse Magalhães. "Até a noite de hoje pode surgir mais alguém." No ano passado foram 12 os patrocinadores oficiais. "Este ano, optamos por valorizar mais cada cota", disse o empresário. A meta, para o ano, era de R$ 9 milhões. De acordo com ele, dois fatores prejudicaram a captação de recursos para a folia, que tem gastos estimados de R$ 30 milhões, segundo a prefeitura: a crise econômica e a eleição municipal. "Qual empresa conseguiu bater as metas nos últimos meses?", questionou Magalhães. "Além disso, só começamos a captar, mesmo, depois das eleições, em novembro, porque havia dúvidas quanto à continuidade das ações que estavam sendo realizadas." Longe da crise Quem não tem do que reclamar quando o tema é patrocínio é uma das principais anfitriãs do carnaval de Salvador: Ivete Sangalo. A cantora anunciou na manhã de hoje que sua produtora de eventos, a Caco de Telha, conseguiu captar 34% a mais com anunciantes do que no ano passado. Com isso, os investimentos do grupo no carnaval também aumentaram (18%), para um total de R$ 8,5 milhões.