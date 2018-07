Patrulha da ONU viaja para local de massacre na Síria Observadores da ONU (Organização das Nações Unidas) estavam neste sábado a caminho do vilarejo de Tremseh, no centro da Síria, dois dias após ativistas terem dito que cerca de 220 pessoas foram mortas no local por disparos de helicóptero e milicianos, causando indignação internacional.