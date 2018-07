O patrulhamento é realizado 24 horas por dia nos 43 quilômetros das marginais Tietê e Pinheiros. Há 54 pontos de monitoramento e nos horários de maior movimentação, são disponibilizadas 46 viaturas.

A PM criou ainda uma conta no Twitter (@Pmnasmarginais) e no Facebook para informar diretamente os usuários sobre condições do trânsito e acidentes, além de receberem denúncias.