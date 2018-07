Patrus cresce 7 pontos mas Lacerda ainda lidera em BH, diz Ibope O candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Patrus Ananias, cresceu 7 pontos na preferência do eleitorado, mas ainda está atrás do atual prefeito, Márcio Lacerda (PSB), mostrou pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira.