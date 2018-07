Patrus e Lacerda votam em BH, sob a expectativa de segundo turno

Lacerda, que votou acompanhado do senador Aécio Neves (PSDB), disse que estava confiante na vitória já neste domingo.

"Nossa expectativa é de vitória no primeiro turno, naturalmente a decisão final é do eleitor, mas acreditamos numa probabilidade acima de 95 por cento de uma vitória hoje", disse o candidato do PSB a jornalistas.

Patrus Ananias convocou os eleitores e a militância. "Quero pedir a todos as nossas companheiras, os companheiros, os nossos militantes, apoiadores da nossa candidatura, que continuem trabalhando e pedir a reflexão daqueles que ainda não definiram seu voto", afirmou.

A disputa à prefeitura de Belo Horizonte está no limite sobre a definição de um segundo turno, conforme indicou pesquisa Datafolha divulgada no sábado.

Segundo o levantamento, Lacerda tem 50 por cento dos votos válidos, o que torna impossível determinar se ele venceria já no primeiro turno. Já Patrus subiu de 34 por cento para 38 por cento, segundo a pesquisa.

(Por Jeferson Ribeiro)