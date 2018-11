Paul chama fã para subir ao palco em passagem de som Durante a passagem de som no Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro, o cantor Paul McCartney convidou uma de suas fãs para subir ao palco e dedicou uma música a ela. A médica Renata Pastorelli, de 26 anos, moradora de São José do Rio Preto (SP), havia acampado por dias diante dos portões para poder ficar perto do ídolo durante a apresentação.