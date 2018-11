Paul deixa hotel e segue para Engenhão no Rio

O músico saiu do Copacabana Palace pela porta principal e foi saudado por dezenas de fãs, que gritavam seu nome. McCartney acenou, mandou beijos e entrou na van que o levará até o local da apresentação.

No estádio, está prevista para as 16 horas uma passagem de som, que será acompanhada por 200 pessoas que pagaram ingressos de US$ 1.700 cada para fazer parte de um camarote especial organizado pela produção internacional de Paul McCartney. O show de hoje está marcado para 21h30.

Massagem

O cantor e a noiva, Nacy Shevell, receberam massagens no início da tarde de hoje na suíte em que estão hospedados, no Copacabana Palace. O casal foi atendido por dois profissionais, que utilizaram uma técnica conhecida como massagem desportiva, que relaxa e recupera os músculos do corpo. Cada massagista recebeu um ingresso para assistir a uma das apresentações do cantor na cidade na pista prime. O preço cobrado pelas entradas nas bilheterias para este setor foi de R$ 700.