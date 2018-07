Paul Krugman ganha Nobel de Economia

O economista americano Paul Krugman foi o vencedor da edição 2008 do Prêmio Nobel de Economia por sua capacidade de "analisar os padrões do comércio e localizar a atividade econômica". Segundo a Academia Real de Ciências da Suécia, Krugman, de 55 anos, formulou uma nova teoria que determina os efeitos do livre mercado e da globalização, assim como as forças dominantes por trás da urbanização mundial. "Por meio desta teoria, ele integrou os campos de pesquisa em comércio internacional com geografia econômica", disse o comunicado da Academia. Krugman é professor de Economia e Relações Internacionais na Universidade Princetown, nos Estados Unidos, e mantém uma coluna no jornal americano The New York Times. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.