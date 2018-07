Paul McCartney confirma 2 shows

A nova turnê do músico britânico, batizada de On the Run (menção a Band on the Run, de 1973 - um de seus discos mais famosos após o fim do grupo de Liverpool), já passou por Estados Unidos, Grã-Bretanha, Escandinávia, Emirados Árabes e Rússia e seguirá também por Uruguai, Paraguai e Colômbia.

Os detalhes sobre o show na capital pernambucana, que ocorrerá no estádio Arrudão, serão divulgados hoje. O da capital catarinense será no estádio da Ressacada, às 21h30. O público estimado é de 32 mil pessoas.

"Normalmente, os shows de Paul duram cerca de duas horas e meia, mas em Florianópolis temos a informação de que poderá chegar a até três horas, com cinco ou seis canções a mais", afirmou Cicão Chies, diretor da DC Set Promoções.

Os ingressos estarão à venda a partir de segunda-feira, no site zetks.com e no estádio da Ressacada - mas, até o dia seguinte, a venda será exclusiva para assinantes dos jornais do Grupo RBS (promotor do show), sócios do Avaí (dono do estádio) e integrantes dos fãs-clubes credenciados pela produção de McCartney. Os preços vão de R$ 760 a R$ 140 (meia-entrada). / JÚLIO CASTRO, ESPECIAL PARA O ESTADO