Paul McCartney surpreende fãs ao passear de bicicleta

O ex-beatle cumprimenta fãs ao deixar o hotel Copacabana Palace neste sábado

RIO DE JANEIRO - Depois de quase dois anos sem vir ao Rio, o cantor Paul McCartney, que chegou à cidade neste sábado, 21, pela manhã para dois shows, quer aproveitar ao máximo a cidade.

Veja também:

Fãs se concentram em frente a hotel

No início da tarde, o ex-beatle deixou discretamente e sob proteção de seguranças o hotel Copacabana Palace para passear de bicicleta por cerca de 45 minutos no Parque do Flamengo, um dos cartões postais da zona sul carioca.

O passeio provocou surpresa de fãs, que comentaram o encontro inesperado em redes sociais na internet.

Depois, Paul retornou ao hotel, onde foi submetido a massagem durante uma hora.

Às 17h25, já recomposto, saiu para o estádio do Engenhão, local das apresentações, para testar o som. Ao sair, McCartney saudou os fãs que o esperavam na porta do hotel - e gritaram quando viram sair o astro - com um gesto das mãos simbolizando um coração.