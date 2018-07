Paul ressuscita beatlemania no Nordeste

Na porta do hotel, até quem foi ao Recife para ver Chico Buarque e Los Hermanos, ambos no programa cultural deste final de semana, mudou de foco por algumas horas para esperar a saída de Paul em direção ao Arrudão (onde muita gente dormiu da noite de sexta para sábado na fila). Mais de 30 policiais e batedores montaram um esquema de segurança na porta do hotel, mas até os policiais checavam a todo momento seus celulares para deixar no modo fotografia na hora certa.

Malucos beleza da Praia de Boa Viagem, em sua euforia alcoólica, juntaram-se a socialites locais, crianças curiosas e fãs de carteirinha dos Beatles na caçada. De vendedores de algodão doce a bebuns que gritavam "Paul McCarter!", a avenida se encheu de gente. Ao chegar ao hotel, o ator Edson Celulari pensou que tinha se tornado mais célebre do que é na verdade, centenas gritavam o nome dele.

Paul McCartney só saiu por volta das 17 horas, e não se fez de rogado, deu a mão para fãs, sorriu, mandou beijos e desfilou com a porta do carro aberta, ao lado da mulher, Nancy Shevell. Toda a ação não durou mais do que um minuto e meio, mas foi o suficiente para ensandecer a vizinhança.

O agente de Paul filmou a multidão com uma câmera, e ele seguiu em cortejo para o estádio. Paul chega num momento duro para Pernambuco: a seca no Estado já atinge 29 cidades e mais de 300 mil pessoas. A cidade do Recife também está chocada com a revelação de uma gangue que praticava canibalismo. Mas os fãs na praia esqueceram por um momento as agruras do noticiário duro e só queriam mostrar os seus troféus de uma longa espera. "Véio, eu toquei na mão do Paul McCartney, você tá entendendo?", gritava o rapaz ao celular.