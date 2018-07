Paula pode ser indiciada se atestada farsa, diz oficial "Eu nunca vi uma história como essa e, seja qual for o resultado, ela já é trágica." A declaração é do comandante da polícia de Zurique, Phillip Hotzenkocherie, que confirmou ao Estado que a brasileira Paula Oliveira pode ser indiciada criminalmente se forem confirmadas as suspeitas de que ela armou uma farsa. "Se tudo isso for confirmado, a brasileira terá de passar por uma ajuda psicológica", afirmou Hotzenkocherie. Paula disse ter sido atacada por três skinheads na Suíça no último dia 9, que teriam feitos cortes por todo o seu corpo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.