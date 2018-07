Paula Raia explora espaço entre o tecido e o corpo

Um ano após sua estreia na São Paulo Fashion Week (SPFW), na coleção apresentada na manhã desta terça-feira no ínfimo espaço de sua loja no Itaim (ínfimo se pensarmos nos tantos que queriam e nos poucos que couberam para conferir o desfile), a estilista trouxe uma coleção caprichosamente trabalhada nas texturas e no "perigo" que a sensualidade tanto precisa para existir.

O perigo insinuado por uma saia que parece cair e deslizar pela perna. Belo resultado ótico da costura habilidosa das peças em seda e de gaze (ou um finíssimo tule). Nas pernas, o tecido transparente ganhava ares de segunda pele e as tops desfilavam dando a impressão de que eram dignas "moças costuradas". Mas nada de tétrico como as moças de Tim Burton. E sim delicadeza no movimento que se criava e evoluía.

Quadris marcados, algumas sobreposições, decotes estratégicos, recortes de tiras finas formando uma textura mais pesada, que, ao contrastar com a leveza das transparências, ressaltava ainda mais o "ar em movimento". Para "colorir o ar", branco, branco encardido, laranja lavado e castanho. Uma coleção ao mesmo tempo delicada e sensual, sóbria e construída.