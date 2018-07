Paulinho da Viola encerra desfile da Portela Ao final do desfile de sua Portela, em que se apresentou como principal destaque do último carro alegórico, o cantor e compositor Paulinho da Viola foi econômico nas palavras, porque iria viajar imediatamente para o Recife, onde fará um show. Mas ele não poupou elogios à escola: "Foi muita emoção, um samba que contagiou, as pessoas vieram cantando. Essa homenagem se estende a incontáveis portelenses, eu de certa maneira representei essa história", afirmou.