Paulínia inaugura novo sistema de coleta de lixo A cidade de Paulínia adotou um novo sistema de coleta de resíduos. São 50 coletores subterrâneos, que permitem a separação automática dos materiais recicláveis no momento do descarte. Desenvolvido pela empresa europeia Sotkon, o sistema utiliza grandes latas de lixo de aço inox ligadas a depósitos subterrâneos com capacidade para 3 mil litros de resíduos cada um. No final do dia, caminhões da prefeitura munidos de pequenas gruas hidráulicas fazem a coleta dos resíduos já separados por tipo (plástico, papel, metal ou orgânico). De acordo com o fabricante, o sistema diminui em 30% o número de viagens dos caminhões. Essa novidade poderá ser testada na capital no ano que vem.