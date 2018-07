Paulista é preso por mandar ladrão assaltar namorada

O assaltante seguiu a vítima após sacar dinheiro no banco, e que voltava para casa de ônibus. Ele teria puxado sua bolsa e partido em direção a um carro que estava próximo ao local do roubo. As pessoas que presenciaram a cena anotaram a placa do veículo. Após pesquisa, a polícia descobriu que o automóvel pertencia ao namorado da vítima. O mandante do crime foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba.