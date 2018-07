Paulista está fechada para São Silvestre e Revéillon A Avenida Paulista, no centro da capital, está interditada desde as 13h30 desta quarta-feira entre as Ruas da Consolação e Teixeira da Silva, para a 84ª Corrida de São Silvestre. A partir das 14 horas, outras 22 vias também serão fechadas total e parcialmente, entre elas a Rua da Consolação e as Avenidas Ipiranga, São João, Brigadeiro Luís Antônio e Pacaembu. A largada da corrida está programada para as 15 horas, na Avenida Paulista, em frente ao Masp. Monitoram o trânsito na região 11 gestores e 120 operadores da CET. Eles dispõem de 1,1 mil cavaletes, 100 rolos de fita de sinalização e 60 faixas de orientação. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o tempo do bloqueio das vias deve variar entre 4 e 6 horas, com exceção da Paulista. Às 20 horas, a via será fechada entre as Rua Haddock Lobo e Teixeira da Silva, para o Revéillon. O evento ocorrerá no trecho entre a Rua Frei Caneca e a Alameda Ministro Rocha Azevedo e está previsto para terminar às 2h30 do primeiro dia de 2009.