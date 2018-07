Paulista sai na frente no duelo com Votoraty O Paulista de Jundiaí venceu o Votoraty por 2 a 1, ontem, no Estádio Jaime Cintra, e saiu na frente na decisão da Copa Paulista. Como o time de Votorantim tem melhor campanha, precisa vencer por um gol de diferença a próxima partida, em casa. O campeão terá vaga assegurada na Copa do Brasil de 2010.