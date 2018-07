Paulista será interditada para desmontagem de pórticos e palco

A Avenida Paulista terá dois trechos interditados parcialmente nesta semana para o içamento de treliças e a desmontagem dos pórticos da Corrida deSão Silvestre. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as interdições serão feitas das 23h15 desta quarta-feira, 7, até a 1h30 de quinta-feira, 8, em frente aos números 900, no prédio da TV Gazeta, e 1.578, em frente ao Museu de Artes de São Paulo (Masp). Veja também: Cerca de 2,4 milhões participaram do Réveillon na Paulista Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Haverá interdição também no trecho entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e Rua Padre João Manoel para desmontagem do palco do réveillon. As interdições ocorrem nos dois sentidos, um de cada vez, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. Os trabalhos devem ser finalizados por volta das 4h30.