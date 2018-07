Paulistano enfrenta lentidão no retorno para capital

Na Via Dutra, no fim da tarde, havia 10 quilômetros de congestionamento na região de Taubaté. A estrada recebia os fiéis que retornavam das celebrações da Páscoa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. Na passagem por São José dos Campos, o trânsito estava praticamente parado do km 205 ao 208. Um acidente envolvendo três carros no km 206, em Arujá, também deixou o trânsito complicado. Uma das faixas ficou interditada e, às 15h50, o congestionamento se estendia do km 204 e o km 206.

Na rodovia Régis Bittencourt, às 16h30, havia 4 quilômetros de congestionamento no início da subida da Serra do Cafezal em direção a São Paulo, em Miracatu, por causa do excesso de veículos. A rodovia Raposo Tavares tinha pontos de lentidão apenas na passagem por Cotia.

Litoral. - Quem volta do litoral, não encontra muitos problemas. No Sistema Anchieta-Imigrantes o trânsito fluía bem até o fim da tarde. A operação subida começou às 10h50, com o tráfego em direção a São Paulo seguindo pelas duas pistas (seis faixas) da Imigrantes e pela pista norte (duas faixas) da Anchieta. Quem seguia em direção à Baixada Santista era obrigado a usar a pista sul da Anchieta. Até as 15h30, o tráfego era bom, sem paradas. A previsão é de que a operação subida se estenda até às 23 horas.