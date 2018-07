Paulistano viaja para conseguir tirar passaporte

A justificativa para a atual lentidão é a "demanda recorde por passaportes na Região Metropolitana". Contando os postos em Santo André, Barueri e Guarulhos, foram 214 mil documentos emitidos no primeiro semestre deste ano, com pico de 42 mil só em junho. No ano passado inteiro, foram 557 mil - 38% a mais que em 2009. Em nota assinada por Diogenes Perez de Souza, chefe do Núcleo de Passaportes da Delegacia de Imigração, a Polícia Federal de São Paulo afirma que "a disponibilidade de vagas é dinâmica, variando de um dia para o outro".

Na mira do Ministério Público Federal (MPF) desde março do ano passado, a morosidade no processo de emissão de passaportes continua sob investigação em São Paulo. À medida que os problemas mudam de configuração, o MPF solicita novos esclarecimentos da Polícia Federal. O último foi no começo da semana, quando o procurador da República Jefferson Aparecido Dias mandou um ofício para a Polícia Federal pedindo explicações sobre a espera recorde de três meses para o agendamento. Ainda aguarda uma resposta oficial do órgão. "Primeiro, era problema no sistema que impedia o agendamento eletrônico. Depois, os horários de atendimento eram insuficientes para a demanda. Agora, três meses de fila de espera na capital", diz o procurador da República.

Dias afirma que é discrepante ter uma espera de meses no atendimento em São Paulo - que tem mais postos de atendimento e mais mão de obra - e conseguir tirar passaporte em uma questão de dias no interior. "É no mínimo contraditório ter de viajar para conseguir um passaporte. Quero saber o que eles pretendem fazer para encurtar essa fila na capital, se vão aumentar o número de postos ou o de funcionários." Questionada sobre novas medidas de melhoria no atendimento, a PF disse em nota que "existem medidas em implementação, cuja divulgação ocorrerá em momento adequado". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.