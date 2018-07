Paulistanos devem enfrentar frio e chuva no feriado Os paulistanos que resolveram ficar na cidade no feriado prolongado de Corpus Christi devem se preparar para enfrentar frio e chuvas nos próximos dias. Ainda na tarde de hoje a aproximação de uma frente fria deve provocar as primeiras pancadas de chuva e os termômetros não devem passar dos 23ºC.