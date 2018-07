Paulistanos sentem os efeitos da má qualidade do ar longe das áreas verdes Frequentadora assídua do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital, a professora de Educação Física Vanessa Burkhardt, de 31 anos, diz que seu rendimento é muito melhor dentro do parque do que fora dele. "A oxigenação triplica dentro do parque", garante.