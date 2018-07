Paulistas podem voltar a descartar exame Os vestibulares das principais universidades paulistas podem ter de descartar novamente a nota do Enem. Para as comissões organizadoras dos vestibulares, talvez não haja tempo para usar o resultado do exame para compor a nota da primeira fase de quem presta Fuvest, Unicamp e Vunesp. As provas da primeira fase serão em novembro, mesmo mês em que o Enem deve ser aplicado.