Paulistas são assaltados no caminho ao Cristo Redentor Um grupo de turistas de São Paulo foi assaltado ontem no caminho para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, depois de errar o trajeto para o monumento. Os turistas reclamaram que o erro aconteceu porque a placa que deveria indicar o caminho correto foi danificada. A polícia suspeita que criminosos da favela Cerro-Corá, que fica na subida do monumento, tenham adulterado a sinalização com o propósito de assaltar turistas que visitam a região. Uma equipe da Prefeitura vai percorrer o caminho de subida do Corcovado amanhã para verificar a sinalização no local. O trabalho tem como objetivo avaliar a necessidade de trocar placas de sinalização que estejam danificadas ou adulteradas e repor aquelas que tenham sido furtadas. A PM informou que o policiamento no Corcovado será feito 24 horas, mesmo depois que o acesso ao Cristo estiver fechado. As informações são do Jornal da Tarde.