Paulo Bernardo: revisão orçamentária será conservadora

O documento servirá de base para o contingenciamento que o governo vai anunciar até o final da semana que vem. O corte será "o necessário para manter nossas contas em ordem", afirmou Bernardo a jornalistas antes de reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Segundo ele, apesar de os sinais serem de crescimento mais robusto em 2010, o governo vai optar por manter a projeção anterior por uma questão de conservadorismo, já que o ano ainda está começando.

"Nós poderíamos fazer uma previsão mais otimista, mas está muito cedo, o ano começou", disse Bernardo, acrescentado que em dois meses o governo terá condições de fazer uma previsão "mais sólida".

No ano passado, a economia deve ter ficado "perto do zero a zero", disse o ministro, deixando claro que se trata de uma estimativa sua.

"Só Deus e o IBGE que sabem (o número efetivo), eu só vou saber amanhã de manhã", brincou Paulo Bernardo, acrescentando que o dado de 2009 já é "coisa de museu".

