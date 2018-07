Paulo César Pinheiro leva família para festa

Paulo César Pinheiro também não sabia que o amigo Francis estará em São Paulo fazendo show no mesmo horário em que o seu. E as semelhanças envolvendo os dois compositores não param por aí. Ambos farão as apresentações em comemoração a datas redondas de seus aniversários completados em 2009: os 70 anos de Francis e os 60 de Paulinho, como é chamado no meio musical.

Coincidência maior é que, há uma década, Paulo César Pinheiro comemorou seus 50 anos no mesmo Sesc Pompeia. A diferença é que naquela ocasião o letrista festejou com três noites na choperia do espaço, e desta vez ele relembrará sucessos de sua carreira amanhã e domingo, no teatro. "Tomara que eu esteja vivo até os 70 (risos). De 10 em 10 anos a gente comemora no mesmo lugar", brinca o compositor.

Além de entoar parcerias antológicas ao lado de Baden Powell, como Lapinha, Falei e Disse e Refém da Solidão, sua primeira composição, Viagem, feita aos 14 anos, com João de Aquino, e Poder da Criação, com o saudoso João Nogueira, PC Pinheiro mostrará inéditas criadas, literalmente, em família.

Com o filho e violonista de 7 cordas, Julião Pinheiro, Paulinho apresentará Desolação e Convívio; com a filha e cavaquinista Ana Rabello, Falsa Paz; e com a esposa e também cavaquinista Luciana Rabello, De Onde Veio o Samba?. O compositor ainda contará com a companhia de Mauricio Carrilho (violão) e de Paulino Dias e Marcus Thadeu (percussão) para contar sua trajetória. "Será um show familiar, já que estarei acompanhado dos meus filhos, da minha mulher e da minha cunhada (a cantora Amélia Rabello). Vou transferir a minha casa para o palco. Nada melhor do que comemorar o aniversário em uma festa com quem gosta de mim e sempre seguiu meu trabalho", diz Pinheiro. L.N.

Serviço

Paulo César Pinheiro. Sesc Pompeia (778 lug.). R. Clélia, 93, tel. 3871-7700. Amanhã,

21 h; dom., 18 h. R$ 7 a R$ 28