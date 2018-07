Paulo Coelho vai a jantar com mulheres dos eleitores

Em ofensiva para seduzir integrantes do COI, o Rio promove hoje jantar de Paulo Coelho com as mulheres de integrantes da entidade. O encontro, mantido em sigilo, ocorrerá em elegante restaurante de Copenhague. Ontem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-presidente da Fifa João Havelange receberam alguns dos mais poderosos eleitores do COI.

A pacata capital dinamarquesa se transforma em um grande campo de lobby. Paulo Coelho está encarregado de mostrar uma "nova cara" do Rio e do Brasil. A busca por votos envolve todos os tipos de estratégias. Chicago tem organizado sessões de jazz para eleitores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega hoje à Dinamarca e já tem uma lista de pessoas no COI que vai procurar. Michelle Obama também desembarca para iniciar os últimos passos para Chicago.

Ontem, cada cidade apresentou pela primeira vez sua versão final da campanha. Cada uma a seu estilo. O Rio apostou em imagens do cenário da cidade, música brasileira e um ambiente de festa.

Os brasileiros abusaram dos superlativos. "Temos um dos planos mais completos de uma cidade na fase de candidatura da história", disse Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB. "O Rio vai mudar para sempre o movimento olímpico, se não for agora, quando é que os Jogos vão para a América do Sul?", perguntou Eduardo Paes, prefeito do Rio. "Este é o nosso momento, somos a 10ª maior economia do mundo e seremos a quinta maior", completou Sérgio Cabral, governador.

Chicago adotou um tom esportivo, com um palco montado sobre piscina. A cidade ainda apresentou-se com uma delegação de 25 medalhistas olímpicos. Pat Ryan, presidente da candidatura de Chicago, insistiu que 82% dos americanos apoiam a iniciativa. Tóquio, mais modesta, apenas insistiu na importância de seu projeto técnico e de informática. Amanhã, será a vez de Madri tentar vender sua candidatura.

O que ninguém quis foi prever o resultado final. "Eleição e mineração, só depois da apuração", afirmou Cabral.

REFORÇOS DE PESO

Parte do grupo de 15 atletas e ex-atletas que trabalharão pelo Rio chegou a Copenhague ontem, como a ex-jogadora de basquete Hortência, prata na Olimpíada de Atlanta, e o nadador César Cielo, ouro em Pequim. O grupo tem reunião hoje para definir a estratégia de trabalho. A lista, no entanto, acabou excluindo alguns esportes que ajudaram a promover o Brasil internacionalmente, como o judô, o atletismo e o hipismo, que não levaram nenhum medalhista.

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Paulo Wanderley, nenhum convite passou pela entidade. "O que soubemos é que o número de pessoas que poderiam integrar a delegação em Copenhague era restrito", disse o dirigente. "De qualquer forma, o Brasil estará bem representado com nomes como a Hortência e o Cielo", ponderou.

O vôlei não levou nenhum de seus medalhistas de ouro das seleções masculina e feminina. O ex-jogador Bernard Rajzman, prata na Olimpíada de Los Angeles, e a jogadora de vôlei de praia Adriana Behar, prata em Sydney e Atenas, representam o esporte. Ao esquecer do hipismo, o Comitê Rio-2016 abriu mão de um cabo eleitoral do porte de Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda. Além de medalha de bronze no salto por equipes em Atlanta e Sydney, o cavaleiro, que fala vários idiomas, tem livre acesso a nomes fortes da Europa por ser marido de Athina Onassis.